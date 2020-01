Acontece Pizzas e hambúrgueres uruguaios entre os melhores da América do Sul

Por Redação O Sul | 2 de janeiro de 2020

Foto: iStock

A fama do vizinho não está só na carne. O país agora tem 6 estabelecimentos entre os melhores da América Do Sul no ranking dos 50 melhores do portal de viagens norte americano Big Seven Travel

Não come carne? Deu saudade da pizza? É como a personagem Dudu do Popeye que ama hamburguer? Relaxa que no Uruguai tem. Não é só de “asado” que o vizinho vive, e o turista poderá desbravar por esse lado também, pois três das 50 melhores pizzarias e hamburguerias da América do Sul estão por lá.

Segundo ranking organizado pelo portal Big 7 Travel no quesito pizzaria o Uruguai ocupa a 12ª, 31ª e 34ª posição, sendo duas na capital e uma em Punta Del Este. E quanto aos melhores hambúrgueres o vizinho ocupa o 23º, 40º e 44º lugar, todas localizadas em Montevidéu.

As tres melhores pizzarias

(https://bigseventravel.com/2019/09/the-50-best-pizzas-in-south-america/)

o 12º. La Fusión Pizza & Café – Punta del Este, Uruguai

La Fusion Pizza & Cafe é mestre em pizzas retangulares em forma de tábua, perfeitas para compartilhar. A massa é coberta com mussarela fresca e ingredientes saborosos. Assada no forno a lenha até ficar perfeitamente crocante.

o 31 º. Bar Tasende – Montevidéu, Uruguai

Este bar de pizza é um clássico de Montevidéu desde 1931, famosa por sua marca registrada “mozzarella al tacho” (fatias de pizza simples, saborosas, empilhadas com mussarela derretida).

o 34 º Trouville Pizza – Montevidéu, Uruguai

A Trouville Pizza é infalível para uma refeição rápida, satisfatória e deliciosa em Montevidéu – preenche todos os requisitos. A pizza americana com mussarela, batatas fritas e um ovo frito é especial, assim como a torta de mussarela simples e super queijo.

Os tres melhores hamburgueres

(https://bigseventravel.com/2019/07/south-american-burgers/)

o 23 º. Hambúrgueres Pocitos – Montevidéu, Uruguai

Eles fazem tudo o que podem do zero e aderiram a técnicas muito clássicas.

o 40º. Rudy Burgers – Montevidéu, Uruguai

Não sobrecarregam os hambúrgueres com recheios e concentram-se na qualidade pura, que nunca decepciona.

o 44º. Brados Burger – Montevidéu, Uruguai

Os hambúrgueres são enormes com bastante recheio, combinar com batatas fritas com molho pode surpreender.

O Big 7 Travel, oferece informações contemporâneas, com recomendações atuais e selecionadas, como um facilitador nas buscas dos turistas para encontrar o que fazer e para onde ir em todas as cidades do mundo. Revista Vogue, Forbes, Mail Daily dentre outros renomados veiculos internacionais utilizam as listas do portal em suas publicações.

