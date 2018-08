Placar antecipado no STF: Lula permanece preso e terá candidatura vetada

A presidente do STF (Supremo Tribunal Federal), ministra Cármen Lúcia, deverá liberar na próxima semana para julgamento pelo plenário, do pedido dos advogados de Lula para que o petista seja solto e possa disputar as eleições de outubro. Uma informação da agência Globo, indica que os ministros do tribunal avaliaram que Lula não deve ter votos suficientes para seus pedidos, nem mesmo para obter a prisão domiciliar. Prudentes, o que os magistrados do STF não querem, é ser acusados de “interferir” na eleição.

Fundo eleitoral: uma polêmica particular no PP

A convenção estadual do PP (Partido Progressista) do Rio Grande do Sul marcada para este sábado, poderá trazer algumas novidades inesperadas. Uma delas, a possibilidade de ruptura da aliança com o PSL de Jair Bolsonaro. Isto acontecerá se o PP não aprovar a candidatura da presidente estadual do PSL, Carmen Flores, ao Senado. O PP trabalha unido, com o consenso da candidatura única da senadora Ana Amélia.

A saída de Heinze do páreo?

Algumas especulações davam conta nos últimos dias,da possibilidade de Luiz Carlos Heinze não ser confirmado como candidato ao governo do Estado. O PP está sem dinheiro para bancar sua campanha. E os recursos previstos,de R$ 4,5 milhões que seriam enviados pelo diretório nacional, não foram confirmados. Apenas 30% deste valor estaria garantido. A direção nacional do PP alega que Heinze sofreu cortes nos valores, por conta da infidelidade à orientação do partido, nas votações na Câmara.

Pero si, pero no

O presidente nacional do PP, Ciro Nogueira, aponta ainda o fato mais relevante: Luiz Carlos Heinze, como deputado federal, votou contra o projeto que instituiu o Fundo Eleitoral. E agora deseja receber o Fundo Eleitoral.

Cadê os jovens eleitores?

O que estará ocorrendo com os jovens brasileiros: os dados do Tribunal Superior Eleitoral indicam que o total de eleitores brasileiros aptos a votar aumentou 3,14% em relação aos 142,8 milhões, mas ao mesmo tempo, o número de jovens aptos a votar sofreu queda de 14,53%.

PT convence PSB a se manter neutro

O PSB nacional fechou um acordo com o PT e se comprometeu a não apoiar nenhum candidato à Presidência da República no primeiro turno da corrida eleitoral. O fato vem sendo contabilizado como mais uma derrota para o candidato Ciro Gomes (PDT), que cogitava até a fusão do PDT com o PSB.

Bolsonaro no RS

Os candidatos gaúchos do PSL nas eleições proporcionais estão contando com uma visita ao Estado do presidenciável Jair Bolsonaro na próxima semana.

