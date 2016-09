Placas do Mercosul são adiadas novamente no Brasil

A adoção das placas veiculares em padrão único com o Mercosul foi adiada novamente no Brasil, segundo resolução publicada na última quinta-feira (8) no Diário Oficial da União. O novo ministro das Cidades, Bruno Araújo, orientou que o Denatran (Departamento Nacional de Trânsito) reavaliasse “com cautela” a decisão de mudar as placas a partir de de 1º de janeiro de 2017, que era a previsão anterior.

De acordo com a nova resolução, primeiro o Denatran precisa sinalizar um “ato” que “ateste a implementação no Brasil do sistema de consultas e de intercâmbio de informações sobre aspectos relativos à circulação de veículos nos Estados Partes do Mercosul”. Só a partir deste “ato” começará a contar o prazo de 1 ano para o início da adoção, em cronograma similar ao anterior, primeiramente em veículos novos, transferidos de município ou com troca de categoria.

Ou seja, mesmo que o Denatran sinalize nesta sexta-feira, o que não deve acontecer, a instalação das placas começaria efetivamente só 1 ano depois. Os Detrans poderão se antecipar ao cronograma, com devido aval do Denatran. (AG)

Comentários