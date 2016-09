Planalto anuncia ex-porta-voz de Fernando Henrique Cardoso para o governo

A Secretaria de Comunicação Social informou nesta quarta-feira (28) que o diplomata Alexandre Guido Parola será o porta-voz do governo do presidente Michel Temer. Diplomata de carreira, Parola já atuou como diretor de Assuntos Econômicos do Ministério das Relações Exteriores e como ministro-conselheiro da Delegação do Brasil em Genebra (Suíça), junto à ONU (Organização das Nações Unidas).

Segundo a assessoria do Palácio do Planalto, a avaliação é que Parola tem um “perfil adequado” para exercer a função uma vez que ocupou o mesmo no cargo no governo do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso.

Na comunicação do governo, Parola atuará ao lado do secretário de Comunicação, Márcio Freitas, e do secretário de imprensa, Douglas de Felice, responsáveis pela interlocução do Palácio do Planalto com a imprensa. Até maio, a Secretaria de Comunicação tinha status de ministério, mas, quando Temer assumiu, ainda como presidente em exercício, o título foi retirado e a pasta passou a ser subordinada à Casa Civil.

Declarações polêmicas

O novo porta-voz da Presidência foi anunciado em meio a uma série de declarações de ministros de Temer que causaram polêmica. Em algumas dessas falas, o governo teve de dar explicações públicas, o que tem gerado desconforto entre os assessores de Temer e tem sido alvo de críticas da oposição.

Nesta semana, por exemplo, o ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, sugeriu que haveria um desdobramento da Operação Lava Jato. A declaração do ministro foi dada um dia antes de a Polícia Federal prender o ex-ministro de governos petistas Antonio Palocci na 35ª fase da Lava Jato.

A fala do ministro “pegou mal” entre os principais assessores de Temer porque, na avaliação deles, deu a impressão de que o governo monitora a Lava Jato e a utiliza politicamente. A expectativa de Temer ao tentar unificar o discurso do governo com um porta-voz é evitar o “bate cabeça” entre ministros. O presidente tem se incomodado com opiniões emitidas por integrantes do primeiro escalão, que, muitas vezes, são diferentes das do próprio Temer. (AG)

