Planalto e Eduardo Bolsonaro compartilham vídeo pró ditadura militar, Mourão diz que não teve envolvimento no caso

Por Gabriella Rocha*

Neste domingo (31), 55 anos após a instauração do golpe militar no Brasil, que tirou o presidente eleito democraticamente João Goulart do poder, o deputado federal Eduardo Bolsonaro e um dos canais oficiais de comunicação do Planalto compartilharam um vídeo em comemoração ao golpe de 1964. Na mensagem, um homem afirma que o Exército salvou os brasileiros do comunismo: “Era sim um tempo de medo e ameaças, ameaças daquilo que os comunistas faziam onde era imposto sem exceção. Prendiam e matavam seus próprios compatriotas. Havia sim muito medo no ar”.

A assessoria de imprensa do Planalto confirmou o envio do vídeo, sem mais comentários. No sábado (30), uma decisão da Justiça Federal derrubou a liminar concedida pela juíza Ivani Silva da Luz, que proibia o governo de Jair Bolsonaro de comemorar os 55 anos do golpe. Quando questionado sobre a divulgação do material, o vice-presidente Hamilton Mourão afirmou não ter assistido o material, que, segundo ele, partiu de uma decisão do presidente. “Foi divulgado pelo Planalto, é decisão do presidente”, disse Mourão.

Confira o vídeo

*Estagiária sob supervisão de Marjana Vargas

