Planalto informa que vai liberar R$ 562,8 milhões em emendas nesta quarta

Também nesta terça, o governo anunciou, durante cerimônia no Palácio do Planalto, a liberação de R$ 850 milhões para o ensino técnico e para a implementação de escolas de tempo integral.

De acordo com o Ministério da Educação, os recursos já estavam previstos no Orçamento de 2016 e a maior parte (R$ 700 milhões) será destinada ao programa Médiotec, uma variação do Pronatec voltado a quem está no ensino médio.