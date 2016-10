Planalto reage e nega que teto dos gastos viole a Constituição

Em resposta à Procuradoria Geral da República, o Palácio do Planalto divulgou uma nota argumentando que a PEC 241, que visa impor um teto às despesas públicas, cria o mesmo critério de limite de gastos para todos os Poderes e para o Ministério Público, “em igual proporção e dimensão de valor, não havendo qualquer tratamento discriminatório que possa configurar violação ao princípio da separação dos Poderes”.

A nota lembra que a Constituição já impõe limites “à autonomia administrativa e financeira dos Poderes e do Ministério Público”, pois estabelece que seus orçamentos seguirão os limites da lei de diretrizes orçamentárias.

A PGR enviou ao Congresso Nacional parecer recomendando o arquivamento da PEC. Segundo o documento, a proposta é inconstitucional, porque ofende a autonomia e a independência do Legislativo e do Judiciário.

O texto afirma que o novo regime fiscal sugerido pelo governo vai “limitar, prejudicar, enfraquecer o desempenho do Poder Judiciário e demais instituições do sistema de Justiça”. Com isso, ficaria comprometido “o combate à corrupção, o combate ao crime e a defesa do interesse público”. (AG)

