Planeta atinge esgotamento de recursos naturais para este ano

Segundo a estimativa da Global Footprint Network, o planeta Terra atingiu o ponto máximo de uso de recursos naturais que poderiam ser renovados sem custo ao ambiente nesta segunda-feira (29). Isso quer dizer que a humanidade passará a consumir mais recursos do que a Terra pode produzir neste ano. No ano passado, a barreira dos recursos foi atingida em 1º de agosto. Há 10 anos, o dia da sobrecarga foi em 18 de agosto; 20 anos atrás, em 29 de setembro. O cálculo também é feito com base nos dados nacionais de consumo e disponibilidade de recursos.

Entenda como o cálculo é feito

Para se chegar a data exata do Dia da Sobrecarga, a Global Footprint Network calcula o número de dias exigidos da biocapacidade da Terra (a quantidade de recursos ecológicos que o planeta é capaz de gerar naquele ano) para atender as necessidades da população. Para elaborar essa estimativa, é usado o conceito da pegada ecológica da humanidade, que mede a quantidade de área terrestre e marinha necessária para produzir todos os recursos consumidos por uma população e para absorver seus resíduos.

