Plano de Mobilidade Urbana é discutido em Nova Petrópolis

Agenda Estratégica para o Desenvolvimento Sustentável e o Plano de Mobilidade Urbana de Nova Petrópolis foram pauta de uma reunião realizada dia 15 de fevereiro, na Associação Comercial e Industrial de Nova Petrópolis (ACINP). Importantes lideranças do Município estiveram reunidas a partir de uma iniciativa do Conselho Municipal de Turismo (Comtur). Na oportunidade, integrantes da CEPA Consultora, arquiteto Mestre em Desenvolvimento Sustentável, Daniel Caporale e o mestrando, João Carlos Baptista Jr., explanaram sobre o trabalho que propõem realizar em Nova Petrópolis.

O integrante da CEPA Consultora, arquiteto Mestre em Desenvolvimento Sustentável, Daniel Caporale, expôs a necessidade de definir as estratégias da cidade. “É preciso definir a razão de ser e o destino que a cidade pretende para os próximos 20 anos. Neste planejamento é necessário observar as premissas da sustentabilidade urbana, como desenvolvimento econômico responsável, integração social, cidade sustentável, cuidado ambiental, governança e governabilidade”, explicou Caporale. “Trata-se de um compromisso coletivo de transformação, por meio de uma administração compartilhada por entes mistos, que transcende gestões Municipais e ultrapassa interesses políticos. Trata-se do futuro da cidade, responsável e sustentável”, ponderou Caporale.

O prefeito de Nova Petrópolis e presidente da Associação dos Municípios de Turismo da Serra (AMSERRA), Regis Luiz Hahn, relatou a preocupação dos prefeitos que compõem a associação com a elaboração do Plano de Mobilidade Urbana, prorrogado para abril de 2019 pelo Governo Federal. O prefeito Lelo também destacou a necessidade de desenvolver um trabalho prático e executável. “Não podemos permitir que esta Agenda Estratégica para o Desenvolvimento Sustentável e o Plano de Mobilidade Urbana de Nova Petrópolis seja um documento para ser jogado na gaveta”, declarou ao elogiar a metodologia apresentada pelos integrantes da CEPA Consultora.

Segundo o arquiteto, a cidade é criada para que as pessoas se encontrem e, atualmente, há um novo conceito de descentralização para permitir o encontro, evitando longos deslocamentos , por exemplo. “Uma cidade se constrói a partir do sonho. É preciso saber a razão de ser, a vocação da cidade”, disse Caporale. A CEPA Consultora já realizou trabalhos em diversas cidades do mundo, incluindo Barcelona, La Paz, La Plata, Valencia, Monterrey, Asunción, Mar del Plata, Florianópolis (Floripa 2030 e Sapiens Park), Punta del Este, além de ter feito a Agenda de Turismo da Argentina.

A união de esforços entre o Poder Público e a iniciativa privada deverá ser a estratégia adotada para dar andamento neste processo. Tal ideia é compartilhada pelo presidente do COMTUR, Valmor Heckler; pelo presidente da ACINP, José Paulo Boelter; pelo presidente da Associação Rota Romântica, Cláudio José Weber; pela presidente do Conselho Municipais de Políticas Públicas e Culturais de Nova Petrópolis, Luciane Schommer; pelos secretários Municipais; empresários; e demais lideranças

Deixe seu comentário: