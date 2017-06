Plano de previdência Precaver da Unicred alcança patrimônio superior a 2 bilhões de reais

O patrimônio do Precaver (Plano de Benefício Previdenciário Fechado) – modalidade de investimento de longo prazo administrada pela Quanta Previdência Unicred – ultrapassou, nestes primeiros meses do ano, a marca dos R$ 2,34 bilhões.

O plano, com mais de 56 mil participantes ativos, é exclusivo para os cooperados do sistema, sendo uma das opções mais seguras e atrativas do mercado, o que leva a Quanta a ser uma das 80 maiores instituições de previdência entre as 300 entidades do mercado no País.

Em abril, 854 cooperados aderiram ao Plano, sendo que 77% deles possuem proteção imediata com coberturas de risco de invalidez total e permanente ou morte. O valor da portabilidade de entrada (recursos transferidos de outras instituições para o Precaver) já acumula mais de R$ 544 milhões.

Entusiasta do Plano Precaver, o diretor-presidente da Unicred Central RS, Paulo Barcellos, acredita que, em breve, todos os cooperados irão aderir ao Precaver. “Afinal, diz ele, só temos a comemorar os resultados do nosso plano previdenciário, que ao longo dos anos mantém sua rentabilidade com índices acima da média do mercado. Também devemos isso à marca Unicred que inspira confiabilidade e segurança aos cooperados do sistema”, conclui Barcellos.

Comentários