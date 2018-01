Beneficiários do Plano de Reassentamento Involuntário de População e Atividades Econômicas do Programa Integrado Socioambiental que manifestaram interesse em receber o Bônus Moradia até outubro têm até a próxima segunda (5) para entregar a documentação necessária para a aquisição de imóvel. Cerca de 150 famílias devem procurar o Escritório Geral do programa, na avenida Icaraí, nº 878, na Capital.

Deixe seu comentário: