Plano de segurança do governo federal é ineficaz, alertam especialistas

Profissionais do setor ouvidos pelo jornal O Globo avaliaram que o pacote de medidas anunciado no Palácio do Planalto para combater o crime é ineficaz, ao propor iniciativas genéricas e sem efeito prático no curto e médio prazos.

Lançado pelo governo federal nesta sexta-feira, em meio à repercussão dos motins de grandes proporções em presídios de Manais (AM) e Boa Vista (RO), o Plano Nacional de Segurança não foi muito bem recebido por especialistas no assunto.

As iniciativas detalhadas pelo ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, incluem a implantação de centros de inteligência integrados das polícias nas capitais, a criação de forças-tarefa no Ministério Público para investigações de homicídios e o fortalecimento do combate ao tráfico de armas e drogas nas fronteiras.

Dentre outros pontos, o plano prevê medidas como a construção e modernização de presídios, mapeamento de homicídios, atualização de dados da população carcerária, ações preventivas nas fronteiras e ampliação do efetivo da Força Nacional de Segurança.

A íntegra do plano de segurança pode ser conferida no site do Ministério da Justiça – www.justica.gov.br.