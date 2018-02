Plano para manter Xi Jinping no poder é criticado na China

O plano da China para manter o presidente Xi Jinping no poder indefinidamente provocou oposição nas redes sociais, incitando comparações com a dinastia reinante na Coreia do Norte e acusações sobre criação de um ditador vindas de um ativista pró-democracia de Hong Kong. Com isso, a China bloqueou artigos críticos e publicou textos de exaltação do partido.

