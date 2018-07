O governo federal anunciou a liberação de mais R$ 4 bilhões para o microcrédito do Plano Progredir, voltado aos beneficiários do Bolsa Família e inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais. Os recursos poderão ser usados nos próximos 12 meses e a operação será feita pelos principais bancos do País.

