Por Redação O Sul | 25 de novembro de 2019

A BRF, uma das maiores companhias de alimentos do mundo, amplia volume de exportação à China e confirma habilitação da planta de Lajeado, no Rio Grande do Sul, para carne suína. A companhia tomou conhecimento da nova licença por meio do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, na semana passada. Com isso, a BRF totaliza 12 habilitações autorizadas a exportar à China pelas autoridades daquele país.

“A planta de Lajeado já exporta para países da Ásia, África e Oriente Médio. Com o avanço no número de autorizações para a China, a BRF consolida a estratégia de ampliar os mercados internacionais onde atua, uma das principais alavancas da nossa estratégia no longo prazo”, afirmou Sandro Leite, diretor industrial da BRF para a regional Sul.

A fábrica lajeadense tem capacidade de abate diário de até 4mil suínos e conta com cerca de 1.100 funcionários dedicados a esta linha de produção. Além da produção de cortes in natura e ingredientes para outras indústrias, conta com uma fábrica de farinha e ração.

Sobre a BRF

Com um portfólio amplo de produtos e marcas consagradas como Sadia, Perdigão e Qualy, a BRF possui mais de 90 mil funcionários comprometidos com a gestão, qualidade e inovação da produção de alimentos.

Com presença em mais de 140 países, a companhia é reconhecida internacionalmente por sua atuação baseada no crescimento e desenvolvimento sustentável. Com uma história de mais de 80 anos, produz alimentos que são fonte de força para colocar a vida em movimento, todos os dias, para o maior número de pessoas em todo mundo.

