Playlist Dia dos Pais: Ouça cinco músicas para chorar

Dia dos Pais é aquela data perfeita para buscarmos músicas inspiradoras. Músicas que nos fazem viajar, voltar no tempo e que nos emocionam quando lembramos do relacionamento entre pais e filhos. Confira a Playlist de Dia dos Pais. São cinco músicas para ouvir e chorar. É hora de curtir a playlist e chamar o pai para ouvir junto.

Músicas de Dia dos Pais: Nossa playlist

Começamos com a música Father and Son, de Cat Stevens. Música romântica, lenta e emocionante. Na tradução livre destacamos o seguinte trecho: “Não é tempo de mudar. Apenas sente-se, vá devagar. Você ainda é jovem, esse é seu erro. Há muita coisa ainda que você tem que enfrentar. Encontre uma garota, se acomode. Se quiser, você pode se casar. Olhe pra mim. Eu estou velho, mas sou feliz”. Na música podemos imaginar a conversa de um pai, mais velho, para um filho que estaria na idade para se casar e começar a construir uma família. Letra bem emocionante.

A música número 2 da Playlist de Dia dos Pais é Isn’t She Lovely?, de Stevie Wonder. A música seria uma homenagem de um pai para a sua filha. Na tradução livre temos o seguinte trecho da canção: “Ela não é adorável? Ela não é maravilhosa? Ela não é preciosa? Com menos de um minuto de idade. Eu nunca pensei que através do amor. Faríamos alguém tão adorável quanto ela. Mas ela não é adorável feita de amor? Ela não é linda? Verdadeiramente o melhor dos anjos. Cara, estou tão feliz. Nós fomos abençoados pelos céus”, diz trecho da música de Stevie Wonder.

No número 3 nós passamos de Stevie Wonder para outro grande mestre. Bob Dylan. A música é Forever Young, também destacando o relacionamento entre pais e filhos. Sabe aquela dificuldade que os pais têm para aceitar que seus filhos cresceram? Pois é. Olha só um trecho da música de Bob Dylan: “Que Deus te abençoe e te acompanhe sempre. Que seus desejos se tornem realidade. Que você sempre faça para os outros. E deixe que os outros façam por você. Que você construa uma escada para as estrelas. E suba cada degrau. Que você fique jovem para sempre. Jovem para sempre, jovem para sempre. Que você fique jovem para sempre”.

No número 4 temos simplesmente John Lennon, com a música Beautiful Boy. A música é uma homenagem de um pai para o seu filho. Veja um dos trechos da tradução: “Feche seus olhos. Não tenha medo. O monstro se foi. Ele está correndo e seu papai está aqui. Lindo, lindo, lindo. Menino lindo. Antes de dormir. Faça uma pequena oração. Diariamente em todos os sentidos. Está melhorando e melhorando”, diz a música de John Lennon.

E para fechar o Top Five de músicas para o Dia dos Pais, destacamos uma música diferente. É uma mensagem de um filho para os seus pais. Ele relembra da infância. E vai falando até quando está mais velho. A música se chama 7 Years, de Lukas Graham. “Quando eu tinha 7 anos, minha mãe disse: Faça alguns amigos. Ou acabará sozinho. Era um grande mundo. Mas pensávamos que éramos maior. Empurrando uns aos outros para os limites. Estávamos aprendendo rápido”. É interessante acompanhar a passagem dos anos com a mensagem do filho para os pais com o decorrer da canção.

