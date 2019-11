Acontece Plazinha se torna Infinita Town.CO e reabre em 2021 em novo conceito de “moradia sob demanda”

Inaugurado em 1958 e fechado em 2015, o histórico Plazinha, no Centro de Porto Alegre, será transformado no novo conceito de “moradia sob demanda” a partir de 2021.

A incorporadora Infinita, de Porto Alegre, já começou as obras de modernização do prédio, que vai se chamar Infinita TOWN.CO e que dará lugar para 182 apartamentos para locação ou residência de 20 a 30 m2 mobiliados e decorados – até com roupa de cama e banho.

Com investimento de R$ 45 milhões, o empreendimento será gerenciado pela plataforma Housi São Paulo. A proposta é que tudo seja feito pelo celular: desde a locação do apartamento, que dispensa fiador e qualquer burocracia, até a abertura das portas dos quartos. A previsão é que as diárias fiquem entre R$ 150,00 e R$ 250,00.

“O projeto vai representar uma revolução para Porto Alegre, que entrará definitivamente para a era ‘co’, de colaboração, conexão, convívio e coexistência”, explicou Diego Antunes, um dos sócios da Infinita.

Os três primeiros andares do Infinita TOWN.CO serão transformados em espaços abertos ao público para experiências em entretenimento, gastronomia, beleza e saúde. O projeto prevê ponto de entrega dos aplicativos iFood e Rappi, patinete elétrico e até carros para locação.

Já nos últimos andares, serão criados coworking, espaço gourmet e um rooftop com piscina e área de convivência, de uso exclusivo para os condôminos. As unidades já estão sendo comercializadas e a previsão de entrega é para dezembro de 2020.

“O Infinita TOWN.CO também significa um reolhar para o Centro da nossa cidade e a revitalização de um empreendimento que é patrimônio histórico e afetivo do nosso Estado”, complementou Lori Giombelli, também sócio da empresa.

Sobre a Infinita

Criada em 2012, em Porto Alegre, a Infinita Estrutura de Negócios é uma incorporadora que atua desde a concepção dos projetos até a entrega das chaves para seus clientes. Com estrutura enxuta, a empresa lançou o Infinita Parque, no bairro Mont’ Serrat, com 16 apartamentos, todos com duas suítes completas, duas vagas de garagem, churrasqueira e lareira.

O empreendimento fica ao lado de uma APA (Área de Proteção Ambiental), que garante a preservação vitalícia do local. A Infinita tem como sócios Diego Antunes, que atua há mais de 15 anos no mercado imobiliário, e Lori Giombelli, ex-secretário de obras do Estado em 2009.

