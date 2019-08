Plenário da Câmara decide manter mudanças no cálculo de pensão por morte   

O plenário da Câmara dos Deputados está analisando, nesta quarta-feira (07), os destaques do texto base da Reforma da Previdência. Por 339 votos a 153, o plenário votou por manter as mudanças no cálculo de pensões por morte.

A mudança era um dos destaques mais polêmicos a serem votados devido ao fato de abrir brecha para o pagamentos de benefícios inferiores ao salário mínimo caso o segurado tenha outra fonte formal de renda. O destaque, apresentado pelo PC do B, pretendia excluir o dispositivo que permitia o pagamento de pensão por morte no valor inferior ao salário mínimo.

A equipe econômica, no entanto, traçou uma estratégia para manter as mudanças nas pensões. De acordo com o governo, o Brasil gasta um equivalente a 2,8% do PIB com pensões por morte, e caso o destaque do PC do B fosse aprovado, a reforma da Previdência seria desidratada em cerca de R$ 38 bilhões nos próximos dez anos. Segundo o secretário especial de Previdência e Trabalho, Rogério Marinho, as regras serão transformadas em projeto de lei assim que a reforma da Previdência for promulgada.

