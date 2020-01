Porto Alegre Plínio Brasil Milano terá trânsito liberado a partir desta terça

Por Redação O Sul | 6 de janeiro de 2020

A Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) informa a liberação no trecho da avenida Plínio Brasil Milano, a partir das 9 horas desta terça-feira, 7, entre o Viaduto Obirici e o número 2.402, sentido bairro-Centro, na região do IAPI, no bairro Passo d’Areia, Zona Norte.

Após o avanço das obras e pavimentação do trecho da avenida Plínio Brasil Milano, parte da etapa de macrodrenagem da bacia hidrográfica do Arroio Areia, o trânsito, que havia sido direcionado para duas faixas no contrafluxo do sentido oposto (Centro-bairro), retorna ao seu fluxo original, assim como os terminais da linha de ônibus 608 IAPI e da linha do lotação 50.2 – IAPI – Auxiliadora, que retornam ao Largo Obirici, próximo à avenida Brasiliano Índio de Moraes e à rua Gustavo Moritz. As demais linhas de transporte público não sofreram alterações.

Macrodrenagem do Arroio Areia

Os trabalhos de ampliação do sistema de macrodrenagem do Arroio Areia objetivam amenizar alagamentos e acúmulos de água nas regiões. Englobam 26 intervenções, o maior conjunto de obras de drenagem da história recente de Porto Alegre, e têm investimento da União de R$ 107,2 milhões. Os recursos, a fundo perdido, são provenientes do Plano Nacional de Gestão de Risco e Resposta a Desastres Naturais, o chamado PAC Prevenção, com uma contrapartida financeira de R$ 1,3 milhão da prefeitura.

Iniciadas em junho de 2018, possuem atualmente quatro obras em andamento: os reservatórios R1 – Praça Lopes Trovão (com capacidade de 6.852,38 m³) ,e R2 – Praça Francisco Guerra Blessman (com capacidade de 7.678,22 m³); e as obras lineares F1 – da Plínio Brasil Milano, seguindo pela rua Cacequi e rua Veranópolis até proximidades da viela Santo André, e C1 – da rua Anita Garibaldi, entre as ruas Azevedo Sodré, Libero Badaró e Desembargador J. B. de Medeiros.

