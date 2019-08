PM à paisana mata criminoso em Porto Alegre após tentativa de assalto

Um policial militar à paisana foi alvo de uma tentativa de assalto na manhã desta segunda-feira (19) em Porto Alegre. De acordo com a Brigada Militar (BM), o brigadiano, recém formado, estava prestes a entrar em seu Volkswagen Polo, quando foi abordado pelo criminoso. Ele reagiu e deu dois tiros no criminoso, que morreu na rua Doutor Affonso Sanmartin, no bairro Jardim do Salso. No momento da abordagem, o assaltante estaria armado com uma pistola ou simulacro de pistola.

Após levar dois tiros, o assaltante caiu na calçada. Soldados do 11º Batalhão de Polícia Militar isolaram a área para a chegada do Instituto Geral de Perícias e da Polícia Civil.

Deixe seu comentário: