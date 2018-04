PM barra vigília do PT

A inteligência do Governo do Distrito Federal teve acesso a um áudio distribuído aos militantes do PT pelo ex-ministro Gilberto Carvalho – ao qual a Coluna teve acesso – e barrou uma vigília em que esperavam 20 mil pessoas pró-Lula, de hoje para amanhã, em frente ao Supremo Tribunal Federal, onde será julgado nesta quarta-feira o mérito do habeas corpus pedido pelo ex-presidente. “Precisamos reagir a esse fascismo e gritar em alto e bom som em frente ao STF: Lula livre!”, entoa Carvalho na gravação. Prevendo tumulto, a Secretaria de Segurança reuniu representantes do PT, PM, Detran e movimentos pró e contra o petista, e delimitou o espaço de cada um.

Campo minado

A Esplanada dos Ministérios será toda fechada amanhã, mas se tornará um campo minado em cada canto. Policiais Legislativos, federais, civis e PMs estarão na pista.

Tudo fechado

Amanhã e quinta o acesso à Praça dos Três Poderes estará fechado para pedestres. Estuda-se barrar o tráfego de veículos. Não haverá muro de tapumes como em 2016.

No seu quadrado

A turma pró-Lula ficará concentrada em frente ao Teatro Nacional, e a contra o petista, no pátio do Museu da República. Será permitido apenas um carro de som para cada.

Reforço

O clima pode esquentar durante o dia, porque cerca de 10 mil ruralistas – a grande maioria contra Lula – sairá de evento do Ginásio Nilson Nelson em marcha à Esplanada

Dever de Casa

O presidente Michel Temer determinou a todos os ministros ainda titulares que façam minucioso levantamento sobre programas, investimentos e ações antes de deixarem os comandos das pastas nos próximos dias.

Legado Temista

A intenção de Temer é usar o balanço como bandeira de “legado” dele ou de outro nome que irá encabeçar a candidatura do Planalto nas eleições de outubro. Em busca de popularidade, o Governo irá propagandear estatísticas de programas da área social – como Bolsa Família e Minha Casa Minha Vida.

Politica.edu

Presidente do diretório municipal do PDT em São Paulo, Antonio Neto decidiu criar um curso de formação política para os novos filiados ao partido, em todo o Estado, que começará em maio. Ele promoveu a primeira reunião neste fim de semana.

Bateu saudade

O ex-Procurador Geral de Justiça do Rio de Janeiro e ex-deputado Antônio Carlos Biscaia sentiu saudade. Vai se candidatar a deputado federal. Foi convidado por três legendas e escolherá o partido até sexta.

Sobradinho sobrou

O contingenciamento de recursos orçamentários para a educação atinge em cheio o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Brasília. A primeira unidade – campus Avançado Sobradinho – foi fechada após recente Portaria de desativação assinada pelo ministro da Educação, Mendonça Filho.

Memória do boletim

O Instituto Federal de Brasília foi criado pelo ex-presidente Lula da Silva com oferta de cursos técnicos e de graduação gratuitos, em diversas modalidades e áreas de atuação. É bancado com recursos do Governo Federal que foram reduzidos de R$ 43 milhões em 2014 para R$ 22 milhões em 2017.

Lá e cá

O ex-presidente José Sarney embarca com a mulher, dona Marli, para Nova York. Ela vai fazer uma cirurgia. Mas o velho cacique ficará com um olho na articulação da candidatura da filha Roseana ao Governo do Maranhão.

“Campanha” antecipada

Candidato ao Senado pelo PT, o vereador Eduardo Suplicy vai cantar com o filho Supla no lançamento do novo CD do roqueiro na sexta no Parque do Ibirapuera. Aliás, o CD titulado ‘Ilegal’ tem críticas ao presidente americano Donald Trump.

