A PM (Polícia Militar) do Rio de Janeiro tem 15 mil sargentos e 14.872 soldados. A distorção teria sido agravada com políticas da década de 1990, quando houve uma promoção desmedida de policiais ao posto de sargento. A informação foi revelada em reportagem do jornal da Folha de São Paulo desta sexta-feira (23).

