PM entra em evento fechado do PSOL

Policiais Militares entraram em um evento fechado do PSOL, neste sábado (3), em São Paulo. De acordo com o partido, dois policiais pediram os documentos dos responsáveis pelo evento e intimidaram os participantes que estavam no local. Ainda segundo os integrantes do PSOL, a ação teria ocorrido sem mandado, enquanto a PM afirmava estar verificando a ‘concentração de pessoas’.

O presidente do PSOL, Juliano Medeiros, disse que o partido vai pedir uma apuração à administração estadual e à Promotoria paulista. A assessoria da PM afirmou que os policiais estavam em patrulhamento e realizaram a abordagem para perguntar se seriam realizados atos nas ruas.

Absurdo! Polícia Militar acaba de entrar entrar em plenária do encontro de mulheres do PSOL em São Paulo, pedindo documentos e dizendo estar “monitorando presentes”. Até onde vai a sanha autoritária? pic.twitter.com/gwTU8b6M2R — PSOL 50 (@psol50) August 3, 2019

