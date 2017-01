PM faz barreiras para tentar prender autor do disparo que matou professora gaÃºcha em FlorianÃ³polis

Neste domingo, a PM (Polícia Militar) de Santa Catarina montou barreiras em três pontos de acesso à comunidade da Papaquara, na Vargem Grande, no Norte de Florianópolis, a fim de tentar capturar o responsável pela morte da professora gaúcha Daniela Scotto de Oliveira Soares, 38 anos.

Daniela, que mantinha uma escola de ioga em Sapucaia do Sul, passava o réveillon na capital catarinense com familiares e amigos e retornava de uma festa no norte da ilha na madrugada deste domingo, quando foi baleada na cabeça, após a caminhonete dirigida pelo marido entrar por engano no local.

O equívoco que custou a sua vida ocorreu devido a um problema no aplicativo de celular que ela utilizava para localização via GPS. O disparo teria partido de um criminoso que fazia o controle do movimento na comunidade.

Em nota divulgada à tarde, a PM promete manter a operação no local (considerado perigoso devido ao conflito entre criminosos pelo controle do tráfico de drogas na região), até que os suspeitos sejam presos ou sejam obtidas informações sobre o responsável pelo crime.

Comentários