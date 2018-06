O PMB (Partido da Mulher Brasileira) anunciou a sua pré-candidatura ao governo do Rio Grande do Sul nas eleições de outubro. Trata-se do administrador Luiz Fernando Portella, 37 anos.

O seu nome deve ser confirmado em convenção estadual do partido, que ocorrerá entre julho e agosto. Portella reside em Porto Alegre. Essa é a primeira eleição que ele concorre e também o primeiro pleito em que a sigla lança candidatura no Estado.

