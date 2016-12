PMs invadem igreja ao lado da Alerj para jogar bombas em manifestantes

Policiais militares que atuam no protesto de servidores na área da Alerj (Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro) invadiram a Igreja de São José, que fica ao lado da casa legislativa, e usaram o local como base para lançar bombas de efeito moral em direção aos manifestantes. Os vidros do segundo andar da edificação estavam quebrados.

A Igreja de São José foi construída em 1807. O prédio já foi utilizado como igreja Matriz da cidade do Rio de Janeiro e, de acordo com o Iphan (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional), não apenas a igreja, mas todo o seu acervo, são tombados.

A Arquidiocese do Rio de Janeiro informou não ter sido consultada pela Polícia Militar sobre o uso do templo religioso.

Em seu Twitter, a Polícia Militar informou que entrou no local para coibir depredações: “Foi necessário que policiais do BPChq [Batalhão de Choque] entrassem na igreja vizinha à Alerj para coibir ações violentas no interior e no entorno”, diz o texto.

A corporação disse que não informaria o efetivo presente no local. Foram solicitadas mais informações sobre a atuação policial desta terça por e-mail, mas ainda não houve resposta.

Apesar dos confrontos que ocorrem no entorno da Alerj, a sessão que vai analisar o pacote de austeridade apresentado pelo governo do Estado está sendo realizada. O prédio da Alerj está cercado há duas semanas por grades de ferro e um grande contingente de policiais militares.

A intenção dos servidores é pressionar os deputados a votar contra o pacote anticrise do governo do Estado. Várias medidas penalizam os servidores. Na pauta de hoje, estão duas que eles não se opõem propriamente: a redução dos salários do governador, do vice e de secretários estaduais, e o fim da frota de veículos funcionais.

