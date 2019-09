PMs serão ouvidos em investigação sobre morte de menina de 8 anos

A Delegacia de Homicídios do Rio de Janeiro vai ouvir nesta segunda-feira (22), dois policiais militares que participaram da ação realizada no Complexo do Alemão, no momento em que um disparo matou a menina Ágatha Félix, de 8 anos, na sexta-feira (20). Segundo a Polícia Civil, as armas dos PMs serão recolhidas para confronto balístico. A Corregedoria da Polícia Militar abriu um processo de investigação sobre a atuação dos policiais envolvidos no episódio.

Ágatha foi ferida com um tiro nas costas na noite de sexta, quando estava dentro de uma kombi com o avô, na comunidade Fazendinha, no Complexo do Alemão, na zona norte do RJ. Ela foi enterrada neste domingo, sob forte comoção.

De acordo com relatos de moradores, o tiro teria sido disparado por militares da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP), que atiraram contra ocupantes de uma motocicleta em fuga. Em entrevistas à imprensa, familiares da menina afirmam que não havia confronto no momento do disparo.

Um projétil foi retirado da vítima no hospital e, posteriormente, fragmentos de projétil também foram encontrados em seu corpo com a ajuda de um scanner, no Instituto Médico Legal.

A Polícia Civil já ouviu parentes da menina, o motorista da kombi em que ela estava e outras testemunhas. Também foi realizada uma perícia no veículo. Ao longo da semana, os investigadores devem fazer uma reprodução simulada do crime.

Deixe seu comentário: