“Pó branco, caras vermelhas”, afirma The New York Times sobre avião presidencial em que foram encontrados 39 quilos de cocaína

Em editorial, o jornal The New York Times, um dos mais conceituados do mundo, fez duras críticas ao início de governo de Jair Bolsonaro. Com o título ”Jair Bolsonaro assume o poder. Com uma vingança”, o jornal se pronunciou sobre o episódio de terça-feira (25), no aeroporto de Sevilha, onde o militar brasileiro Manoel Silva Rodrigues, de 38 anos, havia levado 39 quilos de cocaína em um avião da Força Aérea Brasileira (FAB) integrado à comitiva do presidente Jair Bolsonaro.

Com espanto e ironia, o jornal fala sobre o escândalo: “O presidente Jair Bolsonaro do Brasil prometeu perseguir implacavelmente os traficantes de drogas. Agora, está duramente pressionado para explicar como um avião presidencial transportou 39 quilos de cocaína através do Atlântico durante uma viagem oficial”. A reportagem foi assinada pelo correspondente do New York Times no Rio de Janeiro, Ernesto Lodoño.

No texto o jornal diz que “Mal Jair Bolsonaro tomou posse como presidente do Brasil no dia de Ano Novo, soltou uma série de decretos de extrema direita, minando as proteções ao meio ambiente, aos direitos indígenas sobre a terra e à comunidade LGBT, colocando organizações não governamentais sob monitoramento do governo e removendo do governo os que não compartilham sua ideologia”. Em outro trecho, o jornal ressalta que as ações do militar “foram uma performance triste, mas não inesperada, do novo líder do Brasil, um ex-oficial militar cujos 27 anos no Congresso brasileiro foram notáveis ​​apenas por insultos grosseiros a mulheres, minorias sexuais e negros”.

O editorial finaliza: “O Sr. Bolsonaro está apenas começando. Como ele ganha força, com a memória da ditadura militar ainda forte, muito dependerá da capacidade das instituições brasileiras para resistir ao seu ataque autocrático. Muito também dependerá da capacidade de Bolsonaro de realizar reformas econômicas extremamente necessárias. Esse teste começa em fevereiro, quando o novo Congresso se reúne – o presidente comanda apenas uma coalizão instável de vários partidos, e ele é obrigado a encontrar forte oposição a suas reformas. Um ano fatídico começou para o Brasil”.

