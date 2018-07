Em pronunciamentos no início de sua carreira política, entre 1989 e 1991, o atual candidato ao Planalto Jair Bolsonaro (PSC), então vereador do Rio de Janeiro, com 34 anos, afirmou que pobre “não sabe fazer nada” e sugeriu que bandidos fossem “depositados” no meio da Amazônia para “conviver com animais”.

