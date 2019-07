Podcast para valorizar o empreendedorismo é lançado pela prefeitura de Porto Alegre

Empreendedores de Porto Alegre serão valorizados em um projeto feito pela prefeitura: Inspira Ação. A iniciativa divulgará, semanalmente, podcasts que trarão a trajetória de empresários econômicos e sociais da capital. O objetivo é trazer à tona a experiência e o conhecimento daqueles que já vivem nesse ambiente, através da inovação.

A programação completa, dos 15 podcasts, está disponível no Spotify e também no banner do site da prefeitura. Segundo o diretor de Inovação da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico (SMDE), Paulo Renato Ardenghi, o projeto quer valorizar talentos e estimular que novos surjam. “Porto Alegre é um polo de empreendedores inovadores, eles precisam se conectar para construir uma cidade inovadora juntos”, diz.

Já o secretário de Comunicação, Orestes de Andrade Jr., destaca a importância do podcast nos dias atuais: “O podcast é a nova rádio. A maior vantagem é o consumo por demanda, quando e onde for mais conveniente para cada pessoa. O conteúdo sobre inovação em Porto Alegre vai ficar disponível para os interessados ouvirem a qualquer tempo. Esta é só uma primeira temporada. Teremos outras. E vamos ampliar o conteúdo em podcast para outras áreas do governo.”

A primeira temporada do Inspira Ação conta com o radialista Davis Wagner apresentando as histórias que podem transformar destinos e tornar Porto Alegre um lugar melhor para se viver. O secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Eduardo Cidade, destaca a importância da iniciativa: “A proposta e o movimento da articulação na realização desse projeto é transformador e tem grande impacto potencial no fomento de um ecossistema de inovação”.

