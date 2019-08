Pode nevar em 13 municípios gaúchos neste final de semana, confira se a sua cidade está na lista!

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) anunciou, nesta sexta-feira (02) que poderá nevar na serra gaúcha, a partir da tarde de hoje (02) e sábado (03). Além disso, a neve pode chegar a 5 centímetros de espessura, causando riscos de pequenos acidentes.

As condições climáticas estão favoráveis para que este fenômeno aconteça em 13 cidades daqui do Rio Grande do Sul. Conforme o instituto, pode nevar também na serra catarinense. Os municípios gaúchos atingidos pelo fenômeno são: Bom Jesus, Cambará Do Sul, Campestre da Serra, Caxias do Sul, Esmeralda, Ipê, Jaquirana, Monte Alegre dos Campos, Muitos Capões, São Francisco de Paula, São José dos Ausentes, São Marcos e Vacaria.

Já na manhã de hoje (02), alguns moradores da serra gaúcha relataram chuva congelada. Segundo o Somar Meteorologia, o domingo (04) vai ter sol para os gaúchos, com poucas nuvens e chance de geada na maioria dos municípios do Rio Grande do Sul. O sol chega, mas o frio deve permanecer intenso, principalmente nas áreas mais elevadas do Estado.

