Política Podemos decide expulsar Marco Feliciano

Por Redação O Sul | 9 de dezembro de 2019

No início do mês, quando perguntado sobre o assunto, Feliciano afirmou que iria respeitar a decisão da legenda. Foto: José Cruz/Agência Brasil No início do mês, quando perguntado sobre o assunto, Feliciano afirmou que iria respeitar a decisão da legenda. (Foto: José Cruz/Agência Brasil) Foto: José Cruz/Agência Brasil

O Podemos expulsou o deputado Marco Feliciano (SP) do partido. A decisão foi tomada nesta segunda-feira (9), pelo comando da legenda em São Paulo por unanimidade (oito votos a zero). Se quiser reverter o quadro, o parlamentar poderá recorrer à Executiva Nacional do partido dentro de um prazo de três dias – ele já foi comunicado da decisão.

A expectativa entre dirigentes da sigla, no entanto, é que ele aceite sair da legenda. Como foi expulso do partido, Feliciano não perde o mandato, a menos que haja uma ação no TSE (Tribunal Superior Eleitoral), o que não deve acontecer.

A denúncia que originou a expulsão de Feliciano cita uma série de acusações ao deputado. Entre elas, estão os gastos de R$ 157 mil referentes a um tratamento odontológico reembolsados pela Câmara. “Parece-nos, outrossim, importante destacar que entendemos por desproporcional e pouco recomendado que em pleno ano de 2019 um parlamentar ainda se utilize de recursos públicos para fins particulares, vide o caríssimo tratamento (dentário) feito pelo representado e pago com dinheiro do povo”, diz parecer do Conselho de Ética do partido citado no comunicado enviado ao parlamentar assinado pelo presidente do Podemos em São Paulo, Mario Covas Neto.

Além disso, o apoio irrestrito ao presidente Jair Bolsonaro, acusações de assédio sexual no gabinete, recebimento de propina, pagamento a supostos funcionários fantasmas e até comentários sobre o cantor Caetano Veloso.

O partido decidiu expulsar Feliciano por “incompatibilidade programática e comportamento incondizente com as diretrizes” do Podemos. A saída forçada de Feliciano ocorre dentro da estratégia do Podemos de se afastar do “bolsonarismo” e se firmar como a sigla da Lava-Jato. O partido tem atraído parlamentares da centro-direita descontentes com o governo e, só no Senado, passou de cinco para dez parlamentares nos últimos meses – a segunda maior bancada.

Dirigentes do Podemos querem desvincular a imagem do partido à de Feliciano. Alguns deputados e senadores, citam as fontes nos bastidores, condicionam a negociação de migração para a legenda à saída do deputado dos quadros do Podemos.

Procurado pela reportagem para comentar a decisão do partido, Marco Feliciano não respondeu. No início do mês, quando perguntado sobre o assunto, o parlamentar afirmou que iria respeitar a decisão da legenda. “Para mim, o que acontecer está bom. Que o eleitor julgue o caso. Um partido expulsa um deputado por apoiar um presidente da República. Aí, não tem mais o que fazer”, afirmou, na ocasião. As informações são do jornal Estado de S. Paulo.

Voltar Todas de Política

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário