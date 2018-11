A bancada do Podemos decidiu lançar a candidatura de Alvaro Dias para a presidência do Senado. Em reunião a portas fechadas na última quarta-feira (31), em Brasília, os senadores da legenda aprovaram por unanimidade a entrada do ex-presidenciável na disputa. Após o encontro, Alvaro gravou um vídeo de apoio ao presidente eleito, Jair Bolsonaro (PSL).

