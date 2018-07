Poder de liderança de Churchill é tema do próximo Tá na Mesa da Federasul. Encontro acontecerá excepcionalmente nesta quinta-feira (12), ao meio-dia

Excepcionalmente na próxima quinta-feira (12), a Federasul recebe dois grandes nomes da crítica literária que possuem afinidade com o tema educação e se distinguem pela paixão e dedicação de suas vidas à Comunicação e liderança em projetos que estão à frente. São convidados o ex-vice-governador do Rio Grande do Sul, professor da PUCRS e atual presidente da Fundação Theatro São Pedro, Antonio Hohlfeldt, e o também professor, empresário e consultor da 818 Game Academy, Ricardo Sondermann.

Hohlfeldt vai detalhar seu trabalho como orientador e pesquisador em Comunicação, os fatos e curiosidades sobre a personalidade de Winston, além de abordar todas as atividades pertinentes ao comando do Theatro São Pedro. Junto de Antonio Hohlfeldt, Ricardo Sondermann, autor da obra Churchill e a ciência por trás dos discursos, irá analisar a construção de vários discursos, avaliando o seu contexto, a força da liderança e a construção oratória, além de justificar seu papel de referência para milhares de pessoas, por meio de sua retórica penetrante.

