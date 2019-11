Poemas (Des) Alinhados, de Marcos Cunha, terá lançamento durante a 65ª Feira do Livro de Porto Alegre

Durante a 65ª feira do livro de Porto Alegre, o autor Marcos Fernandez Oliveira Cunha lançará durante a sessão de autógrafos o seu quarto livro intitulado “Poemas (Des) Alinhados”. A sessão de autógrafos ocorrerá as 15h30 na praça central de autógrafos da feira, no dia 15 de novembro.

De modo geral, a poesia de Marcos Cunha, em seu mais recente título Poemas (Des) Alinhados, reforça e homenageia os mais singelos sentimentos humanos. Cunha nos remete às mais profundas experiências e nos faz pensar sobre o mundo, sobre o amor persistente, sobre a vida e a morte, o envelhecer, sobre a compaixão e a estranha miséria ao nosso redor.

O teor crítico também é uma forte característica de sua poesia: apesar do amor, da leveza e beleza de seus escritos, Marcos sempre nos leva a refletir sobre aquelas dores que encontramos tão facilmente nas esquinas nos dias de hoje: aquele que passa frio, ou fome, e que amanhã também passará frio e fome, denuncia o poeta. O autor nos pergunta nas entrelinhas de um impactante poema: apesar do amor, por que ainda haverá fome e frio?

Além do olhar crítico, a poesia também é doce e honesta. Trata do amor com sutileza e refinamento, os versos são elegantes, e mesmo os amores mais saudosos, ou ainda as memórias mais remotas, são tratadas com grande e digníssimo respeito, conferindo aos versos mais dramáticos aquela contemplação belíssima intrínseca aos mais nobres poetas.

Assim, vamos nos envolvendo com os versos que nos enche de familiaridade sobre as várias cenas da vida do autor, cenas nais quais identificamos nossa própria vida e a importância de todo pequeno momento, como um cafezinho, um churrasco, as horas de um domingo.

Este é outro tom especial desta obra literária: ela carrega de valor e sentido aos mais simples momentos da vida. É assim que nos percebemos tão absorto em seus poemas: são grandiosos em sua poética e universais, eternos.