Poeta português estreia na Feira do Livro de Porto Alegre

Frequentador assíduo dos Slams na região de Porto Alegre, o poeta Gonçalo Ferraz comparte e cultiva sua poesia em récitas e saraus. Sua produção está presente no livro Palavras com som (Editora Libretos, 88 páginas, R$28. Na Feira: R$23), onde o conteúdo e a forma das palavras se colocam de modo forte e audível.

Gonçalo Ferraz é um artesão da palavra em movimento, do som que esta produz para se acomodar entre a memória, o cenário que respira e as coisas que observa. O fato de ser biólogo, educador e pesquisador científico, o aproximou da poesia pelos olhos. A capacidade de perceber e sonhar, podendo filtrar o mundo para dentro de um universo imensurável. Pois são de versos que seu olhar se expressa e ressoa. A poesia é um ser vivo para o poeta Gonçalo Ferraz, que busca o som e a forma das palavras como busca as formas e os modos da natureza.

A editora Clô Barcellos instiga o leitor: “Palavras com som nasceu para ser escutado. Na voz de seu autor, à noite, em praça pública. Ou em casa, entre amigos. No bar, no palco, em fones de ouvido, sempre. Por isso eles, os poemas, estão no SoundCloud*, em álbum próprio. A sonoridade das palavras dá à leitura um sabor todo especial. Um sussurro ou um sorriso fazem toda a diferença. ‘Palavras com som’ existe para apreciar poesia sem explicar o porquê. Aliás, há alguns poemas que tratam de porquês. Os temas? O que falta em nossa atmosfera: paz e amor. E o que sobra: guerra. Dica: ex-pe-ri-men-te a fórmula completa: palavras com som”, incentiva.

Palavras com som (Libretos, 88 páginas, ISBN 978-85-5549-038-5, R$28) tem lançamento no dia 06 de novembro (terça-feira) na 64ª Feira do Livro de Porto Alegre. Às 18h30, Sarau de poesias Palavras com som e conversa sobre forma e o conteúdo na ciência e na arte. Participantes: Gonçalo Ferraz, Fátima Farias, Barth Vieira e Lu Trentin no Salão de Bridge, no 2º andar do Clube do Comércio (Rua da Praia, 1085). Gonçalo autografa a partir das 19h30 na Área Central da Feira, na Praça da Alfândega.

Gonçalo Ferraz é biólogo, nasceu em Lisboa e ganha a vida contando animais. Seu trabalho de educação acadêmica e pesquisa científica o levou a morar em Barcelona, Nova Iorque, Manaus e Porto Alegre. Escreve poesia tentando juntar as pontas das experiências que têm marcado sua vida: da ciência e da arte, das pessoas que encontra e da pessoa que é, do lugar onde vive e dos lugares que recorda. Frequentador assíduo dos Slams de poesia na região de Porto Alegre, comparte e cultiva o seu trabalho em récitas no Sarau da Alice e em outros espaços.

