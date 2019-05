Pokémon lançará um aplicativo que monitora o sono e usa dados em jogo

A Pokémon Company informou na quarta-feira (29) que está desenvolvendo o Pokémon Sleep, um aplicativo para dispositivos móveis que monitora o sono dos usuários e utiliza os dados em um jogo. O programa deve ser lançado no ano que vem. O serviço usará dados como a quantidade de sono dos usuários e o horário em que eles acordaram para mudar a jogabilidade. A empresa ainda não deu detalhes sobre essas mudanças.

“Queremos transformar o sono em entretenimento”, disse Tsunekazu Ishihara, presidente-executivo da Pokémon Company, que ajuda a gerenciar a franquia Pokémon, em um evento em Tóquio. No evento, com sede em Kyoto, a Nintendo anunciou que está desenvolvendo o monitorador de sono para o dispositivo “Pokémon Go Plus”, que permite aos usuários capturar Pokémons sem usar seus smartphones.

Jogo de smartphones de realidade aumentada, o “Pokémon Go”, desenvolvido pela Niantic, virou fenômeno mundial após seu lançamento em 2016. Com ele, os jogadores saíram de dentro de casa para caçar Pokémons nas ruas. O Pokémon Sleep pode ajudar a consolidar o apelo de Pokémon e explorar um mercado crescente de serviços de monitoramento de saúde.

Criatura vetada

O artista RJ Palmer, que trabalhou na criação gráfica dos Pokémons do filme “Detetive Pikachu”, publicou recentemente em seu Twitter um design que não entrou no filme: sua versão do Venussauro, evolução final do Bulbassauro, um dos queridinhos dos fãs da franquia.

A versão publicada pelo artista em sua página pessoal mostra um Venussauro mais próximo do que a criatura seria se fosse real: é como uma mistura entre um sapo e lagarto, com dentes irregulares e olhos vermelhos minúsculos. Junto com a planta que cresce em suas costas, podemos dizer que o visual final ficou, no mínimo, assustador.

Por isso, essa versão não ganhou as telas de cinema. Afinal, um Venussauro ameaçador não combinaria com os outros Pokémons do filme, que estão mais para divertidos e amigáveis para todas as idades.

O Venussauro que está nos cinemas tem uma aparência muito mais dócil e parecida com sua primeira evolução, o Bulbassauro: um sapo gigante com uma bela flor cor-de-rosa nas costas. O design pode ser visto com mais clareza em um dos trailers, mas no próprio filme só aparece em uma cena breve, de forma secundária.

Detetive Pikachu

“Detetive Pikachu”, dirigido por Rob Letterman e com Ryan Reynolds no papel de Pikachu, conta a história de Tim Goodman (Justice Smith), que se junta ao mais querido dos Pokémons para investigar o desaparecimento de seu pai, o antigo treinador de Pokémons Harry Goodman. O filme estrou no dia 9 de maio e ainda está em cartaz em algumas salas de cinema, já que é um sucesso de bilheterias. O filme é divertido para todas as idades e muito elogiado pela crítica.

