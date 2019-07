Poker: marca gaúcha de material esportivo chega a Portugal

A Poker, conhecida por patrocinar os maiores goleiros do Brasil, chegou ao mercado português. Como planejado para o ano, a proposta de internacionalização da marca deu resultado e agora, as luvas Poker já são usadas por goleiros portugueses. A marca também atende o mercado uruguaio, argentino e chileno, mas ainda busca expansão para Colômbia e Qatar.

Com buscas constantes de tecnologia no mercado europeu, a Poker visa atender às diferentes necessidades de cada país quando se trata de tecnologia para a melhora do desempenho, principalmente no mercado de luvas. Para isso, possui mais de 50 tipos de tecnologias que garantem uma boa performance do atleta, independente do país, clima ou condição que se encontre. De acordo com o diretor administrativo, Rogério Cauduro, a Poker está entre as três principais marcas do segmento no Brasil: “Atendemos cerca de 3 mil clientes, entre lojas físicas e e-commerce”.

A marca ainda possui nove linhas estratégicas de produtos: Natação, Bolsas, Luvas, Futebol, Bolas, Bike, Ginástica, Funcional e Acessórios. Mas o carro-chefe são as luvas para goleiros. Representando quase um terço do faturamento da Poker, a meta para 2019 é vender 300 mil pares de luvas de goleiro, crescimento de 15% sobre o volume comercializado no ano passado. A nova linha de 2019 tem como destaque a Max Hexagon Profissional, produto inédito no mercado, que proporciona amplitude de fechamento, garantindo maior segurança ao goleiro.

Para o diretor industrial e comercial da empresa, Frêdi Cauduro, as pesquisas para criação e implantação de novas tecnologias são realizadas de diversas formas, entre elas: testes com produtos em clubes de futebol e com goleiros patrocinados. “Na Poker desenvolvemos os produtos de acordo com os novos hábitos das pessoas. Essa é a nossa mola propulsora de ideias, a partir disso buscamos inspirações para surpreendê-las”, aponta.

