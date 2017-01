Polícia admite que aumento dos casos de homicídio em Manaus pode estar relacionado à rebelião

No período entre as 20h de quarta-feira e as 6h dessa quinta-feira, policiais civis e militares de Manaus (AM) registram ao menos oito ocorrências de homicídios, número considerado alto para a média de dois assassinatos por noite na cidade.

A corporação admite que o fato possa estar diretamente relacionado à fuga dos 184 presos do Compaj (Complexo Penitenciário Anísio Jobim) na última segunda-feira, após o motim que deixou 56 mortos – até o começo da noite passada, 119 apenados continuavam foragidos.

Em um dos casos, a vítima foi morta com cerca de 30 tiros. Testemunhas relataram que Carlos Eduardo Ferreira Silva, 21, estava em frente à sua casa na Zona Leste da capital amazonense, quando oito homens saíram de um matagal e o atacaram. Ele correu para dentro da residência mas foi encontrado morto em um dos cômodos.

