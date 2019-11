Notas Mundo Polícia alemã descobre rede de pornografia infantil

Por Redação O Sul | 26 de novembro de 2019

Autoridades do estado da Renânia do Norte-Vestfália, no oeste da Alemanha, estão analisando uma grande quantidade de dados após descobrirem uma vasta rede na internet na qual suspeitos trocavam imagens de pornografia infantil por meio de chats de mensagens. O maior dos inúmeros grupos descobertos possuía mais de 1.800 membros.

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário