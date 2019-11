Notas Mundo Polícia alemã oferece 500 mil euros de recompensa por joias roubadas

Por Redação O Sul | 28 de novembro de 2019

A polícia alemã ofereceu nesta quinta-feira (28) uma recompensa de 500 mil euros por informações que levem à recuperação das joias do século 18 roubadas no museu Grünes Gewölbe (Abóbada Verde), no Palácio Real em Dresden, e à prisão dos ladrões. Em comunicado, a polícia e a promotoria disseram que não deixarão “pedra sobre pedra para resolver o caso”.

