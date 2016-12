“Toda ação policial contra o suposto atentado terrorista em Breitscheidplatz continua a toda velocidade e com o cuidado necessário”, informou a polícia através de sua conta oficial no Twitter.

As forças de segurança alemãs têm mantido desde o início uma grande cautela antes de classificar oficialmente como ataque terrorista os incidentes no centro da capital alemã. No entanto, o próprio ministro do Interior da Alemanha, Thomas de Maizière, reconheceu de madrugada, após receber informação dos primeiros indícios, de que se tratava de um ataque terrorista.