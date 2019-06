A Polícia descartou hipótese de latrocínio – roubo seguido de morte – no caso do assassinato do pastor Anderson do Carmo, marido da deputada federal Flordelis (PSD-RJ). Segundo a polícia, as imagens das câmeras de segurança da casa do pastor não mostram nenhum suspeito entrando ou saindo. Ele foi assassinado no dia 16, em Pendotiba, Niterói (RJ).