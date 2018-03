Polícia Civil do Paraná começou, na quinta-feira (29), a reunir fotografias e vídeos, cedidos por moradores, dos ônibus atingidos por três tiros da caravana do ex-presidente Lula feitos antes da partida de Quedas do Iguaçu, no Oeste do estado, para Laranjeiras do Sul, na região central do Paraná, na terça-feira (27).

