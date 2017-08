A polícia antiterrorista britânica investiga um ataque a policiais no Palácio de Buckingham em Londres

O suspeito que foi detido por ferir três policiais com uma espada perto do Palácio de Buckingham, em Londres (Reino Unido), na sexta-feira (25), gritou repetidamente: “Allahu Akbar”, uma expressão em árabe que significa “Alá é grande”, bastante utilizada entre os muçulmanos.

De acordo com a Polícia Metropolitana londrina, o homem foi parado às 20h35min (hora local). Ao ser detido, ele feriu levemente três agentes com uma espada.

O incidente passou a ser tratado como terrorismo e agora está sendo investigado pela unidade antiterrorista britânica, segundo Dean Haydon, chefe de comando antiterrorismo da Scotland Yard.

Segundo Haydon, o suspeito dirigiu um Toyota Prius azul até o bloqueio policial. Os oficiais o interrogaram e o prenderam, mas o motorista alcançou uma espada no banco do passageiro e feriu os três policiais. Durante o ataque ele gritou as palavras “Allahu Akbar” repetidamente. O suspeito foi então rapidamente controlado com spray de pimenta. Ele tem 26 anos e mora em Luton, norte de Londres. O suspeito está sob custódia em uma estação de polícia central de Londres.

“Quero homenagear os policiais em controlar rapidamente o incidente sob controle. Mas quando começamos a investigar a história e as circunstâncias, declaramos que é um incidente terrorista e é por isso que os oficiais sob meu comando agora, o comando antiterrorismo, agora estão investigando”, disse Haydon.

“Acreditamos que o homem estava agindo sozinho e não estamos procurando por outros suspeitos no momento”, afirmou.

Rainha

A rainha Elizabeth II não estava no Palácio Buckingham porque passa as férias de verão no castelo de Balmoral (Escócia).

O superintendente da polícia, Guy Collings, disse que as medidas “rápidas e valentes” dos agentes tornaram possível que o homem fosse preso rapidamente.

Feridos

Os oficiais feridos receberam atendimento médico em um hospital e foram levados para a delegacia central da polícia de Londres para serem questionados pela unidade antiterrorista.

O suspeito permanecerá detido acusado de agressão grave a policiais e em virtude da lei antiterrorismo britânica.

De acordo com a mídia local, uma testemunha disse que viu a polícia remover com força um homem de um carro depois que ele o conduziu na direção dos agentes.

“Eles estavam tentando tirar o homem do carro, gritaram e mais policiais entraram e houve resistência”, disse a atleta Kiana Williamson à agência britânica Press Association.

Alerta

A Europa está em alerta elevado depois de uma série de ataques, incluindo quatro este ano na Inglaterra que mataram 36 pessoas. O alerta do país continua severo, o que significa que um ataque é altamente provável. (AG)

