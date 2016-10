Polícia apreende 10 mil litros de bebida imprópria para o consumo em Alvorada

O proprietário de uma indústria clandestina de bebidas alcoólicas, em Alvorada, foi preso em flagrante durante uma operação da Decon (Delegacia Especializada de Defesa do Consumidor, Saúde Pública e Propriedade Imaterial), em conjunto com a Secretaria do Meio Ambiente, Vigilância Sanitária e Secretaria do Desenvolvimento, nesta terça-feira (25).

O estabelecimento não tinha licença de funcionamento de nenhum órgão competente. Aproximadamente, 10 mil litros de bebidas impróprias para o consumo humano foram apreendidas. “A produção era feita de forma totalmente irregular, bem como, o proprietário rotulava as garrafas destinadas ao comércio com 12 marcas diferentes, inexistentes”, relatou o delegado Gustavo Bermudes Menegazzo da Rocha.

Um caminhão carregado e pronto para a distribuição também foi encontrado no local. Segundo o delegado, diversas irregularidades foram constatadas na produção das bebidas no interior da fábrica.

