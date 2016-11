Polícia apreende 10 quilos de maconha em Novo Hamburgo

Policiais da 3ª Delegacia de Polícia de Novo Hamburgo, no Vale do Sinos, apreenderam, nesta sexta-feira (24), 10 quilos de maconha no beco da rua Pedro Boll Filho, no bairro São Jorge. A droga estava escondida no pátio de uma residência.

A ação decorre da Operação China, que começou ontem em cumprimento a diversos mandados de busca para coibir o tráfico de drogas nas imediações da Escola de Ensino Fundamental Monteiro Lobato. Um adolescente de 15 anos foi apreendido.

As diligências foram realizadas após 30 dias de investigações em função da delegacia ter recebido diversas denúncias de pais preocupados com filhos que estudam e circulam pelo local.

“Quatro suspeitos já foram identificados e serão responsabilizados”, afirmou o delegado Alexandre Quintão. Após os procedimentos legais, o adolescente será apresentado ao Ministério Público.

