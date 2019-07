Polícia apreende 143 kg de maconha e 467 gramas de cocaína em Nova Santa Rita

A polícia civil, através do departamento de investigações do narcotráfico (denarc), desencadeou a operação rota, em combate ao tráfico de drogas ilegais na rodovia br 386 em nova santa rita. A operação prendeu um homem, de 24 anos, e apreendeu 143 kg de maconha, 467 gramas de cocaína, além de um veículo.

Segundo informações da polícia, o homem estaria fazendo transporte dessas drogas para uma facças criminosas radicada na zona sul da capital e com atuação na região metropolitana do estado

No decorrer das investigações, a partir de informações de uma possível rota de transporte de drogas ilegais através de rodovias, identificou-se um veículo que estaria transportando uma carga de maconha oriunda do estado do mato grosso do sul. A ação iniciou na madrugada deste sábado e a abordagem do veículo se deu na manhã do mesmo dia junto a br 386, município de Nova Santa Rita.

