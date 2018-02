A Polícia Civil, em ação conjunta com a Brigada Militar, aprendeu, no sábado (03), 59 pássaros silvestres, armadilhas, munições, gaiolas e um celular com diversos grupos de venda de animais silvestres no município de Marques de Souza, no Vale do Taquari.

A operação ocorreu na localidade de Linha Atalho. De acordo com o delegado Mauro Mallmann, os animais eram comercializados por até R$ 550 cada. Ninguém foi preso.

