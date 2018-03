Polícia apreende 93 quilos de drogas em um depósito de uma organização criminosa na Zona Norte de Porto Alegre

A Polícia Civil encontrou, nesta quarta-feira (14), um depósito de drogas no bairro Mario Quintana, na Zona Norte de Porto Alegre. Durante a operação do Denarc (Departamento Estadual de Investigações do Narcotráfico), um criminoso foi preso e 93 quilos de drogas foram apreendidos.

Segundo o delegado Rafael Pereira, no local foram encontrados 86 quilos de maconha e sete quilos de cocaína pura. As drogas pertenciam a uma organização criminosa que atua na Zona Norte da Capital.

O bandido preso, de 39 anos, era responsável por gerenciar o depósito, conforme o delegado.

